Receita de banana folhada na air fryer rende lanche fácil e delicioso

A receita de banana bites é uma opção simples e rápida para o lanche da tarde ou café da manhã.
O prato viralizou nas redes sociais e foi testado por Caio ?Brogui? Novaes no Viralizou, Testei.
A preparação é feita na air fryer e requer apenas dois ou três ingredientes.
Rebecca Vettore/Colaboração para o Guia de Compras UOL
São usados banana, massa folhada pronta, gema de ovo e, opcionalmente, gergelim torrado.
Basta enrolar a banana na massa folhada e cortar em rolinhos no formato de sushi.
Os pedaços são pincelados com a gema para garantir brilho e crocância.
O gergelim torrado pode ser salpicado por cima antes de assar.
As banana bites devem ser levadas à air fryer a 180 °C por cerca de 10 a 15 minutos.
O resultado é um lanche dourado, crocante por fora e macio por dentro, pronto em poucos minutos.
