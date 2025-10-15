Receita de banana folhada na air fryer rende lanche fácil e delicioso

A receita de banana bites é uma opção simples e rápida para o lanche da tarde ou café da manhã.

Nossa/UOL

O prato viralizou nas redes sociais e foi testado por Caio ?Brogui? Novaes no Viralizou, Testei.

Nossa/UOL

A preparação é feita na air fryer e requer apenas dois ou três ingredientes.

Rebecca Vettore/Colaboração para o Guia de Compras UOL

São usados banana, massa folhada pronta, gema de ovo e, opcionalmente, gergelim torrado.

Nossa/UOL

Basta enrolar a banana na massa folhada e cortar em rolinhos no formato de sushi.

iStock

Os pedaços são pincelados com a gema para garantir brilho e crocância.

iStock/VivaBem

O gergelim torrado pode ser salpicado por cima antes de assar.

iStock

As banana bites devem ser levadas à air fryer a 180 °C por cerca de 10 a 15 minutos.

Divulgação

O resultado é um lanche dourado, crocante por fora e macio por dentro, pronto em poucos minutos.

Nossa/UOL

Nossa/UOL
Publicado em 15 de outubro de 2025.

