Receita de assado rapidinho fácil de reproduzir

Por Nossa

Ingredientes

Mariana Pekin/UOL

1 peça de maminha

Divulgação

2 tablete(s) de caldo de carne.

Getty Images/iStockphoto

6 unidade(s) de cebolas.

iStock

2/3 copo(s) de água.

iStock

8 fatia(s) de bacon (opcional).

Getty Images

Modo de preparo

Divulgação

Corte as cebolas em rodelas, não muito finas. Coloque, pela ordem, em uma panela de pressão: o bacon ao fundo, a maminha, as rodelas de cebola, os dois cubinhos de caldo de carne e a água.

iStock

Leve a panela ao fogo alto, por exatos 45 minutos, contando o tempo sem pressão. Você terá a impressão de que a carne está queimando, mas isso não ocorre.

Getty Images

Então, retire do fogo, corte a maminha em fatias não muito grossas, arrume em uma travessa e coloque o caldo que fica na panela por cima.

LauriPatterson/Getty Images/iStockphoto

Para essa e mais receitas, acesse Nossa.

Divulgação
Veja aqui
Publicado em 28 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também