Receita de assado rapidinho fácil de reproduzir

2 tablete(s) de caldo de carne.
8 fatia(s) de bacon (opcional).
Corte as cebolas em rodelas, não muito finas. Coloque, pela ordem, em uma panela de pressão: o bacon ao fundo, a maminha, as rodelas de cebola, os dois cubinhos de caldo de carne e a água.
Leve a panela ao fogo alto, por exatos 45 minutos, contando o tempo sem pressão. Você terá a impressão de que a carne está queimando, mas isso não ocorre.
Então, retire do fogo, corte a maminha em fatias não muito grossas, arrume em uma travessa e coloque o caldo que fica na panela por cima.
