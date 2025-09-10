Qual o significado dos gatos seguirem seus donos pela casa? Entenda

Gatos domésticos costumam seguir seus tutores pela casa, comportamento que intriga e revela traços afetivos e sociais.
Apesar de serem solitários na natureza, a convivência com humanos modificou o comportamento dos felinos ao longo do tempo.
Estudos mostram que gatos formam vínculos de apego com seus tutores, semelhantes aos de crianças com seus cuidadores.
A presença do tutor gera segurança e conforto, o que explica a busca constante por proximidade em casa.
A curiosidade felina também influencia: os gatos observam rotinas e associam comportamentos humanos a recompensas.
Abrir a geladeira ou mexer em potes pode ser rapidamente associado à comida ou brincadeiras.
A domesticação levou os gatos a desenvolverem mais habilidades sociais e a verem os humanos como parte da "colônia".
Alguns gatos seguem o tutor como demonstração de afeto, mas também pode ser sinal de ansiedade de separação.
