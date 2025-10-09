Quais são as diferenças entre mar e oceano?

Por Nossa

Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por oceanos e mares, que concentram 97,3% de toda a água do planeta.

Marco Antonio Monteiro/Getty Images

O restante da água está nas geleiras, lençóis freáticos, lagos, rios e na atmosfera, representando apenas uma pequena fração doce.

Anderson Astor e Marcelo Curia / ICCE.

Embora sejam usados como sinônimos, oceanos e mares têm diferenças importantes em tamanho, profundidade e localização.

Joel Levy Photography

Oceanos são grandes extensões contínuas de água salgada que se dividem em cinco: Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico.

Cristian Lourenço/Getty Images/iStockphoto

O Pacífico é o maior, com 180 milhões de km², seguido pelo Atlântico, Índico, Antártico e Ártico.

AFP PHOTO / MARSHALL ISLANDS POLICE DEPARTMENT

Há 180 milhões de anos existia apenas um oceano, a Pantalassa, ao redor do supercontinente Pangeia, que se fragmentou e formou os atuais oceanos.

Reprodução/Wikimedia Commons

Os oceanos regulam o clima, produzem oxigênio, fornecem alimentos e mantêm o equilíbrio atmosférico e ecológico do planeta.

Sarah Lai/AFP

Mares são porções menores de água salgada ligadas aos oceanos e delimitadas por ilhas, penínsulas ou litorais.

Reuters

Por serem mais rasos, os mares têm maior variação de salinidade e temperatura; exemplos incluem o Mediterrâneo, o Caribe e o Mar da China do Sul.

Divulgação

Para saber mais, acesse Nossa.

Márcio Filho/MTurDestinos
Veja aqui
Publicado em 09 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também