Quais são as diferenças entre mar e oceano?

Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por oceanos e mares, que concentram 97,3% de toda a água do planeta.
O restante da água está nas geleiras, lençóis freáticos, lagos, rios e na atmosfera, representando apenas uma pequena fração doce.
Embora sejam usados como sinônimos, oceanos e mares têm diferenças importantes em tamanho, profundidade e localização.
Oceanos são grandes extensões contínuas de água salgada que se dividem em cinco: Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico.
O Pacífico é o maior, com 180 milhões de km², seguido pelo Atlântico, Índico, Antártico e Ártico.
Há 180 milhões de anos existia apenas um oceano, a Pantalassa, ao redor do supercontinente Pangeia, que se fragmentou e formou os atuais oceanos.
Os oceanos regulam o clima, produzem oxigênio, fornecem alimentos e mantêm o equilíbrio atmosférico e ecológico do planeta.
Mares são porções menores de água salgada ligadas aos oceanos e delimitadas por ilhas, penínsulas ou litorais.
Por serem mais rasos, os mares têm maior variação de salinidade e temperatura; exemplos incluem o Mediterrâneo, o Caribe e o Mar da China do Sul.
