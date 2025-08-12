Quais raças de cães sentem mais frio? Veja como proteger seu pet no inverno

Com a queda das temperaturas, é comum que alguns cães sintam mais frio que outros, exigindo atenção especial no inverno.
Raças como Huskies e Malamutes têm pelagem densa e subpelo, enquanto outras com pelo curto e pouca gordura corporal sofrem mais com o frio.
Chihuahuas são pequenos, frágeis e com pelo fino, precisando de roupas e cobertores para manter o calor.
Isabel AlcalÃ¡/Getty Images
Pinschers possuem corpo magro, pelagem curtíssima e metabolismo acelerado, perdendo calor facilmente.
Galgo Italiano e Whippet têm corpo magro, pelagem fina e origem em regiões quentes, necessitando proteção mesmo em temperaturas amenas.
Yorkshires, apesar dos pelos longos, não têm subpelo denso e precisam de secagem completa após banhos no frio.
Dachshunds sofrem com o frio do piso por serem baixinhos e não terem pelagem suficiente para isolar o corpo.
Poodles Toy e Miniatura perdem calor rapidamente e ficam mais expostos após a tosa frequente.
dragon for real/Getty Images
Shih Tzus e Lhasa Apsos não são resistentes ao frio intenso e preferem ficar próximos a fontes de calor.
Para saber mais, acesse Nossa.