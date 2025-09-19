Esta receita muito fácil de guacamole fica pronta em poucos minutos

Quer uma receita fácil, prática e cheia de sabor para o dia a dia? A guacamole é uma aposta certa.
O prato de origem mexicana cai bem como uma entradinha para o almoço, lanche da tarde enquanto assiste ao futebol ou petisco para reunir os amigos. E melhor: fica pronto em minutos.
Ingredientes: 2 avocados maduros médios ou 4 pequenos; 1 cebola roxa bem picadinha.
1 tomate sem sementes picadinho; Suco de 1 limão siciliano.
2 colheres de sopa de azeite de oliva; sal e pimenta-do-reino a gosto; salsinha ou coentro picado a gosto.
Modo de preparo: Corte o avocado ao meio, retire o caroço e raspe a polpa com uma colher. Amasse com um garfo: você pode deixar uma textura mais rústica ou bem homogênea, conforme sua preferência.
Acrescente o suco de 1 limão siciliano coado, usando uma peneira para evitar sementes. O limão ajuda a manter a cor vibrante do avocado.
Misture os ingredientes frescos: 1 cebola roxa pequena picadinha, 1 tomate sem sementes bem picado e 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes, picada finamente.
Tempere com um fio de azeite, sal a gosto e pimenta-do-reino moída na hora. Misture delicadamente para manter a textura dos ingredientes.
Finalize com salsinha fresca bem picadinha ou coentro e misture levemente apenas para incorporar.
Sirva imediatamente com nachos, tortilhas ou torradinhas. Fica irresistível!
