'Primo' do quindim tem receita bem mais fácil e encanta fãs de coco; veja

Por Nossa

O quindim tradicional é um clássico das festas juninas e julinas, famoso pelo brilho e textura cremosa.

Apesar de simples, a receita original exige técnica para atingir o ponto perfeito.

No Viralizou, Testei, Caio 'Brogui' Novaes apresenta uma versão prática e igualmente saborosa.

A receita é inspirada em um 'primo' do quindim, com preparo fácil e resultado delicioso.

O doce leva coco flocado, leite de coco, gemas, açúcar, suco de limão e manteiga.

As gemas são batidas com o açúcar até formar uma mistura homogênea.

Em seguida, adicionam-se o suco de limão, a manteiga e o coco flocado.

A mistura é colocada em ramequins untados e assada em banho-maria a 180 °C por 30 minutos.

Depois de esfriar, desenforme o doce - rendendo duas porções brilhantes e cremosas.

Para mais detalhes dessa e de outras receitas, acesse Nossa.

Publicado em 14 de outubro de 2025.

