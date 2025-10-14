'Primo' do quindim tem receita bem mais fácil e encanta fãs de coco; veja

O quindim tradicional é um clássico das festas juninas e julinas, famoso pelo brilho e textura cremosa.
Apesar de simples, a receita original exige técnica para atingir o ponto perfeito.
Thiago Santos/Getty Images/iStockphoto
No Viralizou, Testei, Caio 'Brogui' Novaes apresenta uma versão prática e igualmente saborosa.
A receita é inspirada em um 'primo' do quindim, com preparo fácil e resultado delicioso.
Getty Images/iStockphotos
O doce leva coco flocado, leite de coco, gemas, açúcar, suco de limão e manteiga.
As gemas são batidas com o açúcar até formar uma mistura homogênea.
Em seguida, adicionam-se o suco de limão, a manteiga e o coco flocado.
joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto
A mistura é colocada em ramequins untados e assada em banho-maria a 180 °C por 30 minutos.
Depois de esfriar, desenforme o doce - rendendo duas porções brilhantes e cremosas.
Para mais detalhes dessa e de outras receitas, acesse Nossa.