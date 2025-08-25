Pressentimento sobrenatural? Por que cães rosnam para algumas pessoas e outras não

Cães reagem de formas diferentes às visitas, variando entre alegria e hostilidade, o que intriga muitos tutores.

Essa variação de comportamento envolve instinto, olfato aguçado, linguagem corporal e até o estado emocional das pessoas.

O latido é uma forma de comunicação e alerta, acionada quando o cão percebe algo incomum no ambiente ou nas pessoas.

Cães identificam emoções humanas como medo ou estresse através do olfato, captando sinais hormonais como o cortisol.

A linguagem corporal humana também influencia: gestos bruscos ou olhares fixos podem parecer ameaçadores para o cão.

A personalidade do cão conta: animais pouco socializados tendem a ser mais reativos e desconfiados com estranhos.

Experiências passadas moldam o comportamento: cães com traumas ou pouca exposição a estímulos reagem com mais medo.

A socialização precoce e o reforço positivo ajudam a prevenir reações negativas, sendo recomendável até na fase adulta.

Publicado em 25 de agosto de 2025.

