Pratos para congelar: 10 receitas que facilitam o dia a dia na cozinha

Pratos congelados ajudam na correria e evitam desperdício, bastando preparar antes e guardar no freezer.
A maioria das receitas pode ser congelada, mas algumas mudam de textura.
Congelar porções pequenas facilita a rotina e o controle dos alimentos.
O prato deve estar frio antes de ir ao freezer, e a embalagem depende da forma de consumo depois.
O ideal é descongelar na geladeira e aquecer na hora, sem recongelar após o uso.
Veja a seguir algumas receitas ideais para serem congeladas.
Veja mais receitas ideais para serem congeladas em Nossa.