Pratos para congelar: 10 receitas que facilitam o dia a dia na cozinha

Por Nossa

Pratos congelados ajudam na correria e evitam desperdício, bastando preparar antes e guardar no freezer.

Edson Lopes Jr./UOL

A maioria das receitas pode ser congelada, mas algumas mudam de textura.

Getty Images/iStockphoto

Congelar porções pequenas facilita a rotina e o controle dos alimentos.

Divulgação

O prato deve estar frio antes de ir ao freezer, e a embalagem depende da forma de consumo depois.

Divulgação

O ideal é descongelar na geladeira e aquecer na hora, sem recongelar após o uso.

Getty Images/iStockphoto

Veja a seguir algumas receitas ideais para serem congeladas.

Getty Images/iStockphoto

Kibe de forno.

Divulgação

Pizza de dois sabores.

Divulgação

Strogonoff de frango.

Divulgação

Quiche Lorraine.

Divulgação

Veja mais receitas ideais para serem congeladas em Nossa.

Fernando Moraes/UOL
Veja aqui
Publicado em 23 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também