Praia no Guarujá ganha 16º prêmio consecutivo e é a mais certificada da América do Sul

O Brasil terá 60 praias e marinas com o selo Bandeira Azul na temporada 2025/2026, mantendo a liderança sul-americana em qualidade ambiental.
A Praia do Tombo, no Guarujá (SP), é destaque com 16 premiações consecutivas e sediará a cerimônia oficial de entrega em 31 de outubro.
Zanone Fraissat/Folhapress
O selo, concedido pela Foundation for Environmental Education, reconhece padrões internacionais de água limpa, segurança e educação ambiental.
Neste ano, o país ganhou 11 novos locais certificados, mostrando avanço em relação a 2024, quando havia 49 reconhecimentos no total.
Marco Antonio Monteiro/Getty Images
Mesmo com o progresso, o Brasil ainda fica atrás de países como a Espanha, que soma 749 locais premiados.
Gaizka Portillo Benito/Getty Images
Santa Catarina lidera com 31 certificações, seguida por Rio de Janeiro e São Paulo, com destaque para Bombinhas e São Francisco do Sul.
Entre as novas praias aprovadas estão José Gonçalves, em Búzios; Foguete, em Cabo Frio; e Vermelha, em Penha.
Chiaki Karen Tada/Folha Imagem
O Ministério do Turismo celebrou o resultado, destacando o avanço do Brasil na agenda verde e no turismo sustentável.
O selo exige 38 critérios que envolvem limpeza, gestão ambiental, acessibilidade e monitoramento constante da qualidade da água.
dabldy/Getty Images/iStockphoto
