Por que os gatos ronronam? Entenda o significado e quais os benefícios desse som

O ronronar é um som característico dos gatos, muito além da simples demonstração de felicidade.
Funciona como forma de comunicação, relaxamento e até auxílio à saúde dos felinos.
Surge da contração rítmica da laringe, criando vibrações contínuas que variam conforme a situação.
Pode ocorrer em momentos de satisfação, mas também diante de dor, medo ou ansiedade como autoconsolo.
As vibrações do ronronar favorecem regeneração de tecidos, fortalecimento ósseo e redução da pressão arterial.
Para humanos, o som ajuda a reduzir estresse, melhorar o humor e aliviar sintomas de ansiedade.
Ambientes seguros, carinho e interações positivas estimulam o gato a ronronar com mais frequência.
