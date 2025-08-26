Por que os gatos ronronam? Entenda o significado e quais os benefícios desse som

O ronronar é um som característico dos gatos, muito além da simples demonstração de felicidade.

Funciona como forma de comunicação, relaxamento e até auxílio à saúde dos felinos.

Surge da contração rítmica da laringe, criando vibrações contínuas que variam conforme a situação.

Pode ocorrer em momentos de satisfação, mas também diante de dor, medo ou ansiedade como autoconsolo.

As vibrações do ronronar favorecem regeneração de tecidos, fortalecimento ósseo e redução da pressão arterial.

Para humanos, o som ajuda a reduzir estresse, melhorar o humor e aliviar sintomas de ansiedade.

Ambientes seguros, carinho e interações positivas estimulam o gato a ronronar com mais frequência.

Publicado em 26 de agosto de 2025.

