Por que os gatos mordem os tutores? Entenda as causas e saiba como evitar

Mordidas de gatos não significam apenas agressividade, podem ser forma de comunicação.

Getty Images/iStockphoto

Podem indicar desconforto, limite ou até gesto de carinho.

Getty Images

Carinhos prolongados ou toques em áreas sensíveis podem gerar mordida como aviso.

Getty Images/iStockphoto

Filhotes mordem mais durante brincadeiras e podem levar o hábito para a vida adulta.

Getty Images

Mordidinhas suaves podem ser sinal de afeto; tédio ou carência também provocam mordidas.

Thinkstock

Dor ou incômodos físicos podem fazer o gato reagir mordendo.

iStock

Observar sinais como orelhas para trás e rabo agitado ajuda a evitar mordidas.

Getty Images/iStockphoto

Brinquedos interativos e reforço positivo reduzem episódios indesejados.

Getty Images/iStockphoto

Punições não funcionam; respeitar limites e, se houver mudanças de comportamento, buscar um veterinário.

iStock

Getty Images/iStockphoto
Publicado em 01 de outubro de 2025.

