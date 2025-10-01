Por que os gatos mordem os tutores? Entenda as causas e saiba como evitar

Mordidas de gatos não significam apenas agressividade, podem ser forma de comunicação.
Podem indicar desconforto, limite ou até gesto de carinho.
Carinhos prolongados ou toques em áreas sensíveis podem gerar mordida como aviso.
Filhotes mordem mais durante brincadeiras e podem levar o hábito para a vida adulta.
Mordidinhas suaves podem ser sinal de afeto; tédio ou carência também provocam mordidas.
Dor ou incômodos físicos podem fazer o gato reagir mordendo.
Observar sinais como orelhas para trás e rabo agitado ajuda a evitar mordidas.
Brinquedos interativos e reforço positivo reduzem episódios indesejados.
Punições não funcionam; respeitar limites e, se houver mudanças de comportamento, buscar um veterinário.
