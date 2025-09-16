Por que os gatos escolhem certos lugares para dormir? Entenda lógica felina

Por Nossa

Gatos escolhem cuidadosamente onde dormir, buscando conforto e segurança.

Getty Images/iStockphoto

Locais altos e cantos fechados reproduzem a proteção que eles teriam na natureza.

Getty Images/iStockphoto

Cheiros familiares, como roupas ou mantas do tutor, transmitem tranquilidade.

iStock

Ambientes silenciosos e pouco movimentados ajudam a garantir um sono sem interrupções.

Getty Images

O instinto de observação leva gatos a preferirem pontos que permitem vigiar o entorno.

Getty Images

Para adotar novos locais de descanso, combine conforto, calor e cheiro familiar.

Getty Images/iStockphoto

Sprays de feromônio sintético podem tornar camas e espaços mais atraentes.

Pexels

Caixas de papelão oferecem isolamento e sensação de proteção, muitas vezes mais valorizadas que camas caras.

Getty Images/iStockphoto

Priorize locais altos, silenciosos, com cheiro do tutor e, se possível, uma caixa para agradar seu gato.

Getty Images

Para saber mais, acesse Nossa.

Getty Images/iStockphoto
Veja aqui
Publicado em 16 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também