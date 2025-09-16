Por que os gatos escolhem certos lugares para dormir? Entenda lógica felina

Gatos escolhem cuidadosamente onde dormir, buscando conforto e segurança.
Locais altos e cantos fechados reproduzem a proteção que eles teriam na natureza.
Cheiros familiares, como roupas ou mantas do tutor, transmitem tranquilidade.
Ambientes silenciosos e pouco movimentados ajudam a garantir um sono sem interrupções.
O instinto de observação leva gatos a preferirem pontos que permitem vigiar o entorno.
Para adotar novos locais de descanso, combine conforto, calor e cheiro familiar.
Sprays de feromônio sintético podem tornar camas e espaços mais atraentes.
Caixas de papelão oferecem isolamento e sensação de proteção, muitas vezes mais valorizadas que camas caras.
Priorize locais altos, silenciosos, com cheiro do tutor e, se possível, uma caixa para agradar seu gato.
Para saber mais, acesse Nossa.