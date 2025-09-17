Por que os gatos dormem tanto? Entenda sono dos felinos e sinais de alerta

Gatos herdaram de seus ancestrais o hábito de dormir muitas horas para conservar energia.
Mesmo com comida em casa, mantêm esse instinto e chegam a dormir entre 15 e 20 horas por dia.
Durante o sono, alternam entre fases profundas e REM, processando informações e fortalecendo a memória.
Muitos preferem dormir perto do tutor, buscando calor, segurança e vínculo.
Ambientes tranquilos, confortáveis e com temperatura agradável favorecem o descanso felino.
Apesar do longo sono, costumam ter picos de energia ao amanhecer e ao entardecer.
Dormir muito é normal, mas mudanças bruscas podem sinalizar problemas de saúde.
Sonolência excessiva ou letargia podem indicar doenças renais, surdez ou hipotireoidismo.
Agitação e sono reduzido podem vir da falta de estímulo, hipertireoidismo ou até FIV.
