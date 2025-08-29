Por que os gatos comem grama? Entenda este comportamento felino

Gatos mastigando grama é um comportamento comum e natural.
O hábito vem de instintos herdados de ancestrais selvagens.
Pode ajudar na digestão e eliminação de bolas de pelo.
A grama age como irritante leve que induz o vômito.
Também pode ter efeito laxante e auxiliar contra parasitas.
Nem toda planta é segura, algumas são tóxicas para gatos.
O ideal é oferecer grama própria para felinos em casa.
Procure um veterinário se houver vômitos frequentes ou perda de apetite.
