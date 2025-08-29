Por que os cachorros lambem seus tutores? A resposta vai além do carinho

A lambida é um comportamento natural dos cães desde filhotes, usado pela mãe para limpar e estimular.

Crescendo, eles mantêm o gesto como forma de vínculo, carinho e pedido de atenção.

O ato é uma linguagem emocional rica em significado.

Além de afeto, a lambida serve para investigar o ambiente e captar cheiros e sinais sutis.

Mudanças na casa ou objetos novos podem intensificar esse comportamento.

Muitas vezes, a lambida é recurso para chamar atenção quando outras tentativas falham.

O cheiro de comida na pele ou no ambiente também estimula o cão a lamber.

Quando exagerado, é preciso estabelecer limites com comandos e redirecionamento.

Estímulos como brincadeiras, passeios e atividades ajudam a equilibrar o comportamento.

Publicado em 29 de agosto de 2025.

