Por que os cachorros espirram quando estão brincando? Entenda se isso é preocupante

Durante brincadeiras, cães costumam espirrar sem ligação com doenças.
O espirro funciona como sinal de 'tudo bem', evitando confusões.
Jason Edwards/Getty Images
Geralmente vem acompanhado de postura relaxada, rabo abanando e olhar amistoso.
Alguns cães usam o espirro para chamar atenção ou prolongar o jogo.
Quando frequentes ou fortes, podem indicar alergias ou problemas respiratórios.
Nessas situações, é necessário levar o cão ao veterinário.
Mas, no geral, é apenas uma forma de comunicação que reforça vínculo e diversão.
Para saber mais, acesse Nossa.