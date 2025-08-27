Por que os cachorros espirram quando estão brincando? Entenda se isso é preocupante

Por UOL Economia

Durante brincadeiras, cães costumam espirrar sem ligação com doenças.

Getty Images/iStockphoto

O espirro funciona como sinal de 'tudo bem', evitando confusões.

Jason Edwards/Getty Images

Geralmente vem acompanhado de postura relaxada, rabo abanando e olhar amistoso.

Guilherme Sidrim/UOL

Alguns cães usam o espirro para chamar atenção ou prolongar o jogo.

iStock

Quando frequentes ou fortes, podem indicar alergias ou problemas respiratórios.

Getty Images

Nessas situações, é necessário levar o cão ao veterinário.

Getty Images/iStockphoto

Mas, no geral, é apenas uma forma de comunicação que reforça vínculo e diversão.

Getty Images

Para saber mais, acesse Nossa.

Getty Images/iStockphoto
Veja aqui
Publicado em 27 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também