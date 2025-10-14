Por que colocar uma esponja na geladeira pode salvar suas frutas e verduras

Por Nossa

Esponja seca na gaveta controla umidade e prolonga a vida de frutas e verduras.

iStock

Retém excesso de água, reduzindo mofo e deterioração precoce.

Getty Images

Trocar a esponja a cada cinco dias mantém a eficácia.

iStock

Polvilhar bicarbonato sobre a esponja ajuda a neutralizar odores.

Getty Images/iStockphoto

Absorve umidade que facilitaria a dispersão de cheiros fortes na geladeira.

Getty Images

Evita poças sob embalagens e simplifica a limpeza após quedas de energia.

Getty Images

Esponja molhada e congelada vira gelo reutilizável e flexível para marmitas.

Freepik

Ao descongelar, a esponja não vaza porque absorve a própria água.

Getty Images

Reutilizável: umedeça, recongele e use várias vezes como compressa ou bloco de gelo.

iStock

Para saber mais, acesse Nossa.

Freepik
Veja aqui
Publicado em 14 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também