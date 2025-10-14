Por que colocar uma esponja na geladeira pode salvar suas frutas e verduras

Esponja seca na gaveta controla umidade e prolonga a vida de frutas e verduras.
Retém excesso de água, reduzindo mofo e deterioração precoce.
Trocar a esponja a cada cinco dias mantém a eficácia.
Polvilhar bicarbonato sobre a esponja ajuda a neutralizar odores.
Absorve umidade que facilitaria a dispersão de cheiros fortes na geladeira.
Evita poças sob embalagens e simplifica a limpeza após quedas de energia.
Esponja molhada e congelada vira gelo reutilizável e flexível para marmitas.
Ao descongelar, a esponja não vaza porque absorve a própria água.
Reutilizável: umedeça, recongele e use várias vezes como compressa ou bloco de gelo.
Para saber mais, acesse Nossa.