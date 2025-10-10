Por que colocar sal na máquina de lavar? Truque caseiro funciona e é comprovado

Um antigo truque doméstico voltou à moda: colocar uma colher de sal na máquina de lavar para cuidar melhor das roupas.
O método, simples e barato, ganhou popularidade por suavizar os tecidos e preservar as cores durante a lavagem.
O sal melhora o desempenho do sabão, ajuda a eliminar odores e tem efeito suavizante na água.
Estudos da UFPR mostram que o cloreto de sódio provoca o fenômeno 'salting out', que favorece a fixação da cor nos tecidos.
O sal satura a água, impedindo que a tinta das roupas se dissolva e mantendo o corante preso às fibras.
Além de fixar cores, o sal reduz a eletricidade estática e ajuda a remover sujeiras de forma mais eficiente.
Para usar, basta colocar uma ou duas colheres de sopa no tambor, junto às roupas, e seguir o ciclo normal da máquina.
Especialistas recomendam o uso moderado - no máximo uma vez por mês - para evitar resíduos e danos em tecidos delicados.
O sal não substitui o sabão, mas, usado ocasionalmente, pode prolongar a durabilidade e o brilho das roupas.
