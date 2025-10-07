Por que cães surtam de alegria ao reencontrarem seus donos? Veja 4 motivos

A alegria dos cães ao ver seus donos vem da combinação entre memória sensorial, química cerebral e laços emocionais.
O olfato é o primeiro sentido acionado no reencontro, permitindo que o cão reconheça o dono pelo cheiro com altíssima precisão.
O cheiro do tutor ativa áreas cerebrais ligadas à recompensa e ao prazer, reforçando o vínculo emocional.
Cães formam memórias associativas, ligando sons, gestos e cheiros ao sentimento de segurança e afeto.
Mesmo após dias separados, os cães ainda demonstram reconhecimento e emoção ao rever seus donos.
A oxitocina, o ?hormônio do afeto?, aumenta tanto em cães quanto em humanos durante interações carinhosas.
O olhar mútuo entre cão e dono cria um ciclo de liberação de oxitocina, fortalecendo ainda mais o vínculo.
Pesquisas indicam que cães podem até liberar lágrimas emocionais ao reencontrarem seus tutores.
O reencontro reduz o cortisol, diminuindo o estresse e gerando sensação de calma e felicidade no animal.
