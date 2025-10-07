Por que cães surtam de alegria ao reencontrarem seus donos? Veja 4 motivos

Por Nossa

A alegria dos cães ao ver seus donos vem da combinação entre memória sensorial, química cerebral e laços emocionais.

Getty Images/iStockphoto

O olfato é o primeiro sentido acionado no reencontro, permitindo que o cão reconheça o dono pelo cheiro com altíssima precisão.

Getty Images

O cheiro do tutor ativa áreas cerebrais ligadas à recompensa e ao prazer, reforçando o vínculo emocional.

iStock

Cães formam memórias associativas, ligando sons, gestos e cheiros ao sentimento de segurança e afeto.

Reprodução

Mesmo após dias separados, os cães ainda demonstram reconhecimento e emoção ao rever seus donos.

iStock

A oxitocina, o ?hormônio do afeto?, aumenta tanto em cães quanto em humanos durante interações carinhosas.

Getty Images

O olhar mútuo entre cão e dono cria um ciclo de liberação de oxitocina, fortalecendo ainda mais o vínculo.

iStock

Pesquisas indicam que cães podem até liberar lágrimas emocionais ao reencontrarem seus tutores.

Getty Images/iStockphoto

O reencontro reduz o cortisol, diminuindo o estresse e gerando sensação de calma e felicidade no animal.

Guilherme Sidrim/UOL

Para saber mais, acesse Nossa.

iStock
Veja aqui
Publicado em 07 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também