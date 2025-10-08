Por que aparecem mosquinhas no banheiro e como exterminá-las de vez

As pequenas mosquinhas acinzentadas que aparecem perto do ralo do box são conhecidas como mosquinhas de banheiro ou moscas dos ralos.
Elas pertencem ao gênero Psycoda e são parentes próximas dos mosquitos, com corpo peludo e aparência de mini mariposas.
Apesar de medirem apenas 2 milímetros, se reproduzem rápido: uma fêmea pode colocar até 200 ovos que eclodem em até 48 horas.
O ciclo completo, do ovo ao inseto adulto, leva cerca de duas semanas em locais úmidos e com resíduos orgânicos.
Esses insetos não transmitem doenças, mas indicam que há sujeira, umidade ou acúmulo de matéria orgânica no banheiro ou na cozinha.
Para evitar a infestação, é essencial manter o ambiente limpo, secar o piso, lavar ralos e corrigir infiltrações.
A limpeza pesada com água sanitária ou cloro ajuda a eliminar ovos e larvas escondidos em frestas e canaletas.
Inseticidas comuns não resolvem o problema, pois matam apenas os adultos e não impedem novas gerações.
Em casos persistentes, a melhor opção é chamar uma empresa especializada em controle de pragas para tratar os focos.
