Por que aparecem mosquinhas no banheiro e como exterminá-las de vez

As pequenas mosquinhas acinzentadas que aparecem perto do ralo do box são conhecidas como mosquinhas de banheiro ou moscas dos ralos.

Elas pertencem ao gênero Psycoda e são parentes próximas dos mosquitos, com corpo peludo e aparência de mini mariposas.

Apesar de medirem apenas 2 milímetros, se reproduzem rápido: uma fêmea pode colocar até 200 ovos que eclodem em até 48 horas.

O ciclo completo, do ovo ao inseto adulto, leva cerca de duas semanas em locais úmidos e com resíduos orgânicos.

Esses insetos não transmitem doenças, mas indicam que há sujeira, umidade ou acúmulo de matéria orgânica no banheiro ou na cozinha.

Para evitar a infestação, é essencial manter o ambiente limpo, secar o piso, lavar ralos e corrigir infiltrações.

A limpeza pesada com água sanitária ou cloro ajuda a eliminar ovos e larvas escondidos em frestas e canaletas.

Inseticidas comuns não resolvem o problema, pois matam apenas os adultos e não impedem novas gerações.

Em casos persistentes, a melhor opção é chamar uma empresa especializada em controle de pragas para tratar os focos.

Publicado em 08 de outubro de 2025.

