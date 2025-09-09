Pizzaria de SP é eleita 3ª melhor do mundo; 1° lugar tem empate

A Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, foi eleita a 3ª melhor pizzaria do mundo pelo ranking 50 Top Pizza 2025.

Em abril, já havia sido premiada como a melhor da América Latina.

O chef André Guidon também foi reconhecido entre os melhores pizzaiolos do mundo pelo The Best Pizza Awards.

A pizzaria tem unidades na Pompeia e nos Jardins, com opções de minipizzas e individuais.

Os preços variam de R$ 59 (duas minipizzas) a R$ 85 (pizza individual), com taxa extra para massa sem glúten.

São Paulo ainda marcou presença no ranking com QT Pizza, A Pizza da Mooca, Unica Pizzeria e Veridiana.

O Rio de Janeiro foi representado pela Ferro e Farinha, na 31ª posição.

Outro destaque brasileiro foi Rafael Panatieri, cuja Sartoria Panatieri, em Barcelona, ficou em 20º lugar.

O top 10 mundial inclui pizzarias de Nova York, Itália, Tóquio, Londres, Roma, Espanha e Estados Unidos.

Publicado em 09 de setembro de 2025.

