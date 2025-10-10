Receita de pizza na air fryer que fica pronta em 10 minutos

As fritadeiras elétricas simplificaram o dia a dia e agora também permitem preparar pizzas de forma prática.
A receita da culinarista Andréa Nakamura ensina uma pizza pronta em apenas 10 minutos.
A massa leva fermento biológico, água morna, ovo, óleo, açúcar, sal e farinha de trigo.
Misture os ingredientes líquidos e adicione a farinha aos poucos até formar uma massa lisa e elástica.
Deixe a massa descansar até dobrar de tamanho e divida em quatro partes iguais.
Coloque a massa em forma untada e enfarinhada, fazendo furinhos para evitar que infle.
Pré-asse na air fryer a 180 °C por cerca de 5 minutos.
Adicione o molho, a muçarela, tomate, azeitonas, manjericão e orégano.
Leve novamente à air fryer por mais 5 minutos, até o queijo derreter e a pizza ficar pronta.
