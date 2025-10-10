Receita de pizza na air fryer que fica pronta em 10 minutos

As fritadeiras elétricas simplificaram o dia a dia e agora também permitem preparar pizzas de forma prática.

A receita da culinarista Andréa Nakamura ensina uma pizza pronta em apenas 10 minutos.

A massa leva fermento biológico, água morna, ovo, óleo, açúcar, sal e farinha de trigo.

Misture os ingredientes líquidos e adicione a farinha aos poucos até formar uma massa lisa e elástica.

Deixe a massa descansar até dobrar de tamanho e divida em quatro partes iguais.

Coloque a massa em forma untada e enfarinhada, fazendo furinhos para evitar que infle.

Pré-asse na air fryer a 180 °C por cerca de 5 minutos.

Adicione o molho, a muçarela, tomate, azeitonas, manjericão e orégano.

Leve novamente à air fryer por mais 5 minutos, até o queijo derreter e a pizza ficar pronta.

Publicado em 10 de outubro de 2025.

