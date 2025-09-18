Pão de frigideira super fácil para fazer rápido e salvar seu jantar

A pandemia mostrou o encanto de fazer pão, especialmente com fermento natural, que exige paciência.

Carol Ribas, apaixonada pela panificação desde 2013, compartilha receita simples e acessível.

Quem já usa levain pode aproveitá-lo; iniciantes recorrem ao fermento biológico seco com ótimo resultado.

A massa leva farinha, sal, água, fermento, azeite e um pouco de leite, que deixa o pão mais macio.

O pão lembra a piadina italiana ou o pão pita, e pode ser comparado a uma Rap 10 caseira.

Versátil, pode virar sanduíche dobrado, pizza aberta ou aperitivo em pedaços.

Dá para congelar sem grudar; basta borrifar água e aquecer em forno baixo para consumir depois.

Carol trocou a publicidade pela cozinha após a maternidade e criou o perfil 'Carol na Cozinha'.

A página abriu portas para aulas e trabalhos gastronômicos

Para saber mais, acesse Nossa.

Publicado em 18 de setembro de 2025.

