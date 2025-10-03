Receita certeira de ovo cozido para deixar a gema no ponto que você gosta

Cozinhar ovo exige atenção ao tempo para atingir a textura desejada da gema, do mole ao firme.
A clara coagula entre 65°C e 70°C, e a gema entre 75°C e 80°C, segundo o livro 400 g - Técnicas de Cozinha.
Use ovos médios em temperatura ambiente e água suficiente para cobri-los na panela.
Adicione um pouco de vinagre à água para evitar rachaduras e facilitar a retirada da casca.
Ovo quente: 4 minutos, clara levemente cozida e gema mole; mergulhe em água com gelo por 30 segundos.
Ovo mollet: 5 minutos e meio, clara cozida e gema crua; ideal para empanados ou bolovo, descansando em água fria.
Ovo cremoso: 6 minutos, clara firme e gema levemente crua, com halo cozido ao redor da gema.
Ovo cozido: 8 a 10 minutos, clara e gema cozidas, textura macia; perfeito para preparações no forno.
Ovo duro: 12 minutos ou mais, gema completamente firme e casca propensa a rachar; ideal para pastinhas e recheios.
