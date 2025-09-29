O que seu gato quer dizer? Veja guia para entender a comunicação felina

Gatos possuem formas complexas de comunicação que vão além dos miados e exigem atenção para serem compreendidas.

Ao contrário da fama de distantes, eles usam um ?idioma próprio? que, quando decifrado, fortalece o vínculo com o tutor.

O miado é voltado principalmente aos humanos, cada som representando um pedido ou interação diferente.

Miados agudos podem indicar empolgação, enquanto os graves revelam incômodo ou frustração.

O ronronar transmite afeto, mas também pode surgir em momentos de dor ou estresse, funcionando como forma de autocontrole.

A linguagem corporal revela sentimentos: cauda erguida mostra alegria, orelhas para frente curiosidade, e para trás medo ou irritação.

O ?piscar lento? é sinal de confiança e carinho, comparável a um sorriso felino.

Esfregar o rosto ou a cabeça no tutor é o ?bunting?, uma forma de marcar território e demonstrar afeto.

Arranhar superfícies é comunicação visual e olfativa, sendo essencial oferecer locais adequados para manter o equilíbrio do gato.

Publicado em 29 de setembro de 2025.

