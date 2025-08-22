O que os gatos podem comer além da ração? Veja 6 alimentos liberados

A alimentação balanceada é essencial para manter a saúde dos gatos.
Ração é a base da dieta, mas alguns alimentos naturais podem ser incluídos com moderação.
Nem tudo que é saudável para humanos faz bem para os felinos; alguns itens são tóxicos. Veja a seguir 6 alimentos liberados!
Ovos cozidos, sem óleo ou sal, são ricos em proteína e podem ser petiscos ocasionais.
Carnes como frango e boi, sem tempero, gordura ou ossos, são fontes seguras de proteína.
Abóbora cozida ajuda na digestão e pode aliviar prisão de ventre leve.
Rodrigo Moreira/Getty Images/iStockphoto
Cozida e sem tempero, a cenoura é segura e pode ser oferecida como um petisco crocante. Além disso, contém antioxidantes e vitamina A.
Alguns gatos aceitam bem o brócolis cozido. Rico em fibras e vitaminas, pode ser um complemento interessante -- mas sempre em pequenas quantidades.
Daniel Heighton/Getty Images/iStockphoto
Frutas como maçã (sem casca e sementes) são permitidas, mas alimentos tóxicos como chocolate, alho e leite devem ser evitados.
Para saber mais, acesse Nossa.