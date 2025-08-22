O que os gatos podem comer além da ração? Veja 6 alimentos liberados

A alimentação balanceada é essencial para manter a saúde dos gatos.

Getty Images/iStockphoto

Ração é a base da dieta, mas alguns alimentos naturais podem ser incluídos com moderação.

Getty Images

Nem tudo que é saudável para humanos faz bem para os felinos; alguns itens são tóxicos. Veja a seguir 6 alimentos liberados!

Getty Images/iStockphoto

Ovos cozidos, sem óleo ou sal, são ricos em proteína e podem ser petiscos ocasionais.

Getty Images

Carnes como frango e boi, sem tempero, gordura ou ossos, são fontes seguras de proteína.

iStock

Abóbora cozida ajuda na digestão e pode aliviar prisão de ventre leve.

Rodrigo Moreira/Getty Images/iStockphoto

Cozida e sem tempero, a cenoura é segura e pode ser oferecida como um petisco crocante. Além disso, contém antioxidantes e vitamina A.

Unsplash

Alguns gatos aceitam bem o brócolis cozido. Rico em fibras e vitaminas, pode ser um complemento interessante -- mas sempre em pequenas quantidades.

Daniel Heighton/Getty Images/iStockphoto

Frutas como maçã (sem casca e sementes) são permitidas, mas alimentos tóxicos como chocolate, alho e leite devem ser evitados.

iStock

Getty Images
Publicado em 22 de agosto de 2025.

