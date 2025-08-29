O brigadeiro perfeito existe? Os truques para fazer o doce em sua melhor versão

Será que todo brasileiro sabe fazer brigadeiro?

Getty Images/iStockphoto

Uma dúvida comum sobre esta iguaria nacional é: COMO PARAR DE COMER BRIGADEIRO?

Ediglecio Lêla/Unsplash

O segredo para o brigadeiro mais perto do perfeito é nunca parar de mexer, mesmo fora do fogo, até atingir o ponto certo.

Juliana Simon/UOL Nossa

O brigadeiro deve ser enrolado em temperatura ambiente e nunca refrigerado.

Arquivo Pessoal

Para enrolar, basta molhar a mão, sem usar manteiga para não alterar o sabor.

Getty Images/iStockphoto

A jornalista Juliana Simon, editora de Nossa, fez um curso com o professor Fernando Campos, confeiteiro da padaria Le Blé (@leblecasadepaes)

Getty Images/iStockphoto

Foram testados sabores como avelã, pistache, capim-santo, bruleé, nozes e limão.

Leonardo Soares/UOL

O curso terminou com receitas práticas, como brigadeiro de chocolate ao leite e de nozes caramelizadas.

Ediglecio Lêla/Unsplash

E nossa editora compartilhou as receitas aqui, venha conferir!

Salted Caramel/UOL
Publicado em 29 de agosto de 2025.

