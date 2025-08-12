Mel, Luna e Thor: os nomes de pets mais populares do Brasil em 2025

PetCenso 2025 analisou mais de 1,8 milhão de cadastros da PetLove e revelou os nomes de cães e gatos mais comuns no Brasil.

Nomes mais populares combinam originalidade e tradição, agradando a grande parte dos tutores.

Preferidos costumam ser curtos, fáceis de pronunciar e inspirados na cultura pop ou em ideias de carinho e força.

Fêmeas lideram os registros: 52,6% entre gatos e 50,9% entre cães.

Entre cadelas, os nomes mais comuns são Mel, Luna e Amora.

Entre cães machos, os mais usados são Thor, Luke e Theo.

Gatas mais registradas são Luna, Nina e Mia.

Gatos machos mais comuns são Tom, Simba e Chico.

Sucesso se deve à sonoridade, facilidade no adestramento e vínculo afetivo ou cultural do nome escolhido.

Publicado em 12 de agosto de 2025.

