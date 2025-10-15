Macarrão linguine com camarões é receita fácil e deliciosa

Por Nossa

Aos domingos, Bruna Spínola prepara seu tradicional linguine de camarão com vegetais, prato prático e cheio de sabor.

Zô Guimarães/UOL

A receita combina camarão com abobrinha e cenoura fatiadas bem finas, acompanhando o formato do macarrão.

Keiny Andrade/UOL

Os ingredientes principais incluem camarão, linguine, manteiga, vinho branco, requeijão cremoso e creme de leite fresco.

Keiny Andrade/UOL

O preparo começa temperando os camarões com sal, pimenta e azeite, e cortando os vegetais em tiras finas.

Zô Guimarães/UOL

A cebola e o alho são refogados na manteiga com azeite, seguidos da cenoura e da abobrinha.

iStock

O vinho branco é adicionado para dar aroma e sabor, enquanto os camarões são rapidamente cozidos para não endurecerem.

Getty Images/iStockphoto

O molho é finalizado com requeijão, creme de leite, salsinha e raspas de limão-siciliano.

Getty Images/iStockphoto

O linguine é cozido separadamente e pode ser misturado ao molho na frigideira ou servido com ele por cima.

Keiny Andrade/UOL

A atriz recomenda acompanhar o prato com um bom vinho branco seco para realçar o sabor da receita.

Zô Guimarães/UOL

Para saber mais, acesse Nossa.

Zô Guimarães/UOL
Veja aqui
Publicado em 15 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também