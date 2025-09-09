Por que seu gato traz 'presentes' para você e o que isso revela sobre ele?

Gatos que trazem meias, brinquedos ou insetos estão expressando instinto de caça ancestral aliado ao vínculo com o tutor.

O gesto remete a felinos selvagens que caçavam e armazenavam presas, vendo o tutor como parte do ?clã?.

Esses presentes funcionam como forma de compartilhar, demonstrar confiança ou até ensinar, semelhante à relação mãe e filhotes.

Mesmo bem alimentados, gatos caçam por instinto, trazendo aves, ratos ou insetos para casa como defesa de território e segurança.

Esse comportamento pode refletir padrão maternal, já que fêmeas trazem presas para ensinar os filhotes a caçar.

Ao levar ?a caça? para o tutor, o gato reforça laços, compartilhando confiança e buscando reconhecimento.

Nem sempre o objeto é caça: meias, roupas e elásticos também podem ser carregados, fenômeno conhecido como ?cat burglars?.

O excesso pode indicar tédio ou ansiedade, sendo recomendado oferecer brinquedos interativos e enriquecimento ambiental.

Reagir com afeto ou redirecionar para brinquedos que imitam caça ajuda a canalizar o instinto e manter o bem-estar felino.

Publicado em 09 de setembro de 2025.

