Guardar a ração do seu pet em potes de vidro pode ser prejudicial para ele

Guardar ração de cachorro ou gato em potes de vidro pode parecer prático e bonito, mas compromete a qualidade do alimento e a saúde do pet.

O armazenamento correto preserva nutrientes, aroma e evita contaminação por fungos e bactérias.

Fabricantes usam embalagens específicas para proteger contra luz solar e oxigênio, principais inimigos da conservação.

Essas embalagens bloqueiam raios ultravioletas, que oxidam gorduras e degradam vitaminas e antioxidantes.

Potes de vidro expõem a ração a agentes externos, reduzindo sabor e qualidade e podendo afetar o interesse do pet pela comida.

Oxidação precoce altera a composição nutricional e prejudica o bem-estar do animal.

Falta de higiene nos recipientes favorece fungos e bactérias, causando problemas gastrointestinais e alergias.

O ideal é manter a ração na embalagem original ou transferir para pote opaco, hermético e limpo.

Local de armazenamento deve ser fresco, seco, longe da luz solar e com limpeza regular do recipiente.

Publicado em 13 de agosto de 2025.

