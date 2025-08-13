Guardar a ração do seu pet em potes de vidro pode ser prejudicial para ele

Guardar ração de cachorro ou gato em potes de vidro pode parecer prático e bonito, mas compromete a qualidade do alimento e a saúde do pet.
O armazenamento correto preserva nutrientes, aroma e evita contaminação por fungos e bactérias.
Fabricantes usam embalagens específicas para proteger contra luz solar e oxigênio, principais inimigos da conservação.
Essas embalagens bloqueiam raios ultravioletas, que oxidam gorduras e degradam vitaminas e antioxidantes.
Potes de vidro expõem a ração a agentes externos, reduzindo sabor e qualidade e podendo afetar o interesse do pet pela comida.
Oxidação precoce altera a composição nutricional e prejudica o bem-estar do animal.
Falta de higiene nos recipientes favorece fungos e bactérias, causando problemas gastrointestinais e alergias.
O ideal é manter a ração na embalagem original ou transferir para pote opaco, hermético e limpo.
Local de armazenamento deve ser fresco, seco, longe da luz solar e com limpeza regular do recipiente.
