Gatos miam uns para os outros? Decifre como é a comunicação entre eles

Gatos adultos raramente miam entre si, usando o miado principalmente para se comunicar com humanos.

A domesticação fez os felinos perceberem que miar atrai a atenção das pessoas.

Filhotes miam para a mãe, mas adultos abandonam esse hábito entre eles e passam a usá-lo com humanos.

Estudo da Universidade de Cornell aponta que o miado evoluiu como estratégia voltada à interação com pessoas.

Com humanos, o miado funciona quase como um comando: gato quer, tutor responde.

O tom e a duração variam, indo de sons curtos e agudos para pedir atenção até graves e longos para urgência ou incômodo.

Gatos domésticos miam mais que selvagens, adaptando os sons ao ouvido humano.

Entre si, usam linguagem corporal, cheiros e gestos como ronronar, sibilar ou esfregar o rosto.

Estudos mostram que menos da metade das pessoas identifica corretamente o contexto de um miado, embora a fome seja o mais reconhecível.

Publicado em 27 de agosto de 2025.

