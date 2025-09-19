Fofinha: esta receita de panqueca americana é muito fácil de fazer e serve para todas as horas

Roberta Raisa Sousa, de Belo Horizonte, sempre cultivou paixão pela cozinha e por servir.
Na infância, via Ana Maria Braga e tentava ajudar a mãe, que tinha receio de desperdício.
O interesse só cresceu e, há dois anos, ela deixou o mercado corporativo para criar a Dare Affetto, marca de chocolates em Curitiba.
Admiradora de Rita Lobo, coleciona livros de receitas e adapta cada preparo ao seu estilo.
No Instagram, compartilha pratos doces e salgados, sempre com referências e belos registros.
Valentin, seu filho de 6 anos, participa ativamente, colhendo temperos e ajudando no preparo.
A dupla adora fazer panquecas americanas, práticas, fofinhas e sempre bem-vindas.
Roberta sugere variações criativas: gotas de chocolate, leite batido com cenoura ou banana.
Para versões mais leves, recomenda trocar parte da farinha por aveia ou fubá.
Para conhecer a receita, acesse Nossa.