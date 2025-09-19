Fofinha: esta receita de panqueca americana é muito fácil de fazer e serve para todas as horas

Por Nossa

Roberta Raisa Sousa, de Belo Horizonte, sempre cultivou paixão pela cozinha e por servir.

Getty Images/iStockphoto

Na infância, via Ana Maria Braga e tentava ajudar a mãe, que tinha receio de desperdício.

Divulgação/TV Globo

O interesse só cresceu e, há dois anos, ela deixou o mercado corporativo para criar a Dare Affetto, marca de chocolates em Curitiba.

Reprodução/Reddit

Admiradora de Rita Lobo, coleciona livros de receitas e adapta cada preparo ao seu estilo.

Reprodução/Instagram

No Instagram, compartilha pratos doces e salgados, sempre com referências e belos registros.

Getty Images

Valentin, seu filho de 6 anos, participa ativamente, colhendo temperos e ajudando no preparo.

Getty Images/iStockphoto

A dupla adora fazer panquecas americanas, práticas, fofinhas e sempre bem-vindas.

Getty Images

Roberta sugere variações criativas: gotas de chocolate, leite batido com cenoura ou banana.

Getty Images/iStockphoto

Para versões mais leves, recomenda trocar parte da farinha por aveia ou fubá.

iStock

Para conhecer a receita, acesse Nossa.

Unsplash
Veja aqui
Publicado em 19 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também