Receita para fazer carne de sol em casa é mais fácil do que você pensa (e fica ótima)

Por Nossa

A carne de sol é menos ressecada que a carne seca e concentra mais sabor.

Técnica deixa a carne macia, quase amanteigada, segundo Isa Scherer.

O ideal é usar cortes nobres, como o filé-mignon.

Preparo consiste em cobrir a peça com sal e açúcar mascavo.

Para 600 g de carne, usa-se 1 colher de sopa de sal e 1/4 de colher de chá de açúcar.

Carne deve ficar refrigerada por 2 a 3 dias em recipiente tampado.

Retire o líquido diário com papel toalha e gire a peça; no último dia deixe aberta para criar casquinha.

Após a cura, sele a carne em manteiga de garrafa por 2 a 3 minutos de cada lado.

Finalize no forno a 180 ºC por 7 minutos, deixe descansar e corte em fatias grossas.

Publicado em 03 de outubro de 2025.

