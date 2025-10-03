Receita para fazer carne de sol em casa é mais fácil do que você pensa (e fica ótima)

A carne de sol é menos ressecada que a carne seca e concentra mais sabor.
Técnica deixa a carne macia, quase amanteigada, segundo Isa Scherer.
O ideal é usar cortes nobres, como o filé-mignon.
Preparo consiste em cobrir a peça com sal e açúcar mascavo.
Para 600 g de carne, usa-se 1 colher de sopa de sal e 1/4 de colher de chá de açúcar.
Carne deve ficar refrigerada por 2 a 3 dias em recipiente tampado.
Retire o líquido diário com papel toalha e gire a peça; no último dia deixe aberta para criar casquinha.
Após a cura, sele a carne em manteiga de garrafa por 2 a 3 minutos de cada lado.
Finalize no forno a 180 ºC por 7 minutos, deixe descansar e corte em fatias grossas.
