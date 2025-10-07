Receita para fazer carne de sol em casa mais fácil do que você pensa (e fica ótima)

A carne de sol é mais úmida que a carne seca e fácil de preparar em casa, com sabor intenso e textura amanteigada.

Mariana Pekin/UOL

Isa Scherer recomenda usar cortes nobres, como filé-mignon, para obter melhor resultado.

Mariana Pekin/UOL

A técnica consiste em cobrir a carne com sal e açúcar mascavo e deixá-la curar na geladeira por 2 a 3 dias.

Mariana Pekin/UOL

Durante o processo, é importante secar o líquido diário e girar a peça; no último dia, deixar o pote aberto para formar uma casquinha.

Mariana Pekin/UOL

Depois da cura, a carne é selada em manteiga de garrafa por 2 a 3 minutos de cada lado.

Mariana Pekin/UOL

Em seguida, deve ir ao forno a 180 °C por 7 minutos e descansar por 5 antes de ser fatiada.

Mariana Pekin/UOL

Isa acompanha o prato com purê de abóbora, feito com cebola refogada, açúcar mascavo, temperos e manteiga gelada.

Mariana Pekin/UOL

A montagem combina o purê, as fatias da carne e o vinagrete, criando um prato colorido e equilibrado.

Mariana Pekin/UOL

Mariana Pekin/UOL
Publicado em 06 de outubro de 2025.

