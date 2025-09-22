Receita fácil de torta salgada para fazer em minutos e salvar qualquer refeição

Torta salgada é prática, saborosa e econômica, ideal para brunch, lanche ou jantar.
Pode ser feita com variados recheios: carnes, frios, frango, legumes ou ingredientes disponíveis na geladeira.
Ines de Divitiis/Divulgação
Considerada comfort food, é reconfortante e simboliza o carinho de quem a prepara.
Douglas JosÃ©/Getty Images/iStockphoto
Massa de liquidificador é a mais usada, simples de preparar e adequada para iniciantes.
Ingredientes da massa líquida são poucos e podem ser misturados à mão se não houver liquidificador.
Luna Garcia/Estúdio Gastronômico
Massas mais elaboradas, como a brisée ou "podre", são usadas em empadões e tortas modeladas.
A gordura na massa pode variar: manteiga, gordura vegetal, banha de porco, com ou sem ovos.
Empadões e tortas tradicionais exigem massa e recheio preparados separadamente e furos no topo para sair o vapor.
Quiche é uma torta aberta francesa, com recheio à base de creme, queijo e ovos, mais fácil de preparar que tortas tradicionais.
Para saber mais e ver mais receitas, acesse Nossa.