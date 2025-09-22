Receita fácil de torta salgada para fazer em minutos e salvar qualquer refeição

Torta salgada é prática, saborosa e econômica, ideal para brunch, lanche ou jantar.

iStock

Pode ser feita com variados recheios: carnes, frios, frango, legumes ou ingredientes disponíveis na geladeira.

Ines de Divitiis/Divulgação

Considerada comfort food, é reconfortante e simboliza o carinho de quem a prepara.

Douglas JosÃ©/Getty Images/iStockphoto

Massa de liquidificador é a mais usada, simples de preparar e adequada para iniciantes.

Getty Images/iStockphoto

Ingredientes da massa líquida são poucos e podem ser misturados à mão se não houver liquidificador.

Luna Garcia/Estúdio Gastronômico

Massas mais elaboradas, como a brisée ou "podre", são usadas em empadões e tortas modeladas.

Receitas de Minuto

A gordura na massa pode variar: manteiga, gordura vegetal, banha de porco, com ou sem ovos.

Receitas de Minuto

Empadões e tortas tradicionais exigem massa e recheio preparados separadamente e furos no topo para sair o vapor.

Fernando Moraes/UOL

Quiche é uma torta aberta francesa, com recheio à base de creme, queijo e ovos, mais fácil de preparar que tortas tradicionais.

Divulgação

Getty Images/iStockphoto
Publicado em 22 de setembro de 2025.

