Fácil de fazer, torta salgada salva qualquer refeição. Prove várias versões

Prática, saborosa e econômica: quem não gosta de comida assim? Pois a torta salgada se destaca por tal combinação e se revela uma mão na roda quando bate a fome e a vontade de ir para a cozinha é nula.

Veja a seguir algumas receitas de torta salgada que vão te deixar com água na boca.

Torta maravilha de liquidificador.

Torta de liquidificador de sardinha.

Torta de liquidificador de legumes.

Torta cremosa de frango.

Torta do reino.

Torta de cenoura e alho-poró.

Torta de salame.

Quiche de brie com damasco.

Quiche de cogumelos e tomates-cereja.

Publicado em 29 de setembro de 2025.

