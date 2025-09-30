Receitas fáceis de fazer de torta salgada

Torta salgada é prática, saborosa e econômica, ideal para brunch, lanche ou jantar.

Durante a quarentena, virou opção versátil para reunir a família com diferentes recheios.

Pode ser feita com carnes, frios, frango ou legumes, aproveitando o que há na geladeira.

É considerada comfort food, trazendo aconchego e carinho no preparo.

Massa de liquidificador é a mais popular, simples e acessível até para iniciantes.

Quando não há liquidificador, a massa pode ser feita manualmente em tigela.

Tortas modeladas e empadões usam massa brisèe (massa podre), mais trabalhosa e firme.

Quiche é uma versão francesa de torta aberta, com recheio cremoso e preparo prático.

Cada tipo de massa ou recheio oferece uma experiência única, atendendo a todos os gostos.

Publicado em 30 de setembro de 2025.

