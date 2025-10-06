Não segure os gatos pelo cangote: veja os riscos físicos e emocionais

Segurar gatos adultos pelo cangote é prejudicial, embora gatas transportem filhotes dessa forma.
Levantar o gato pelo pescoço faz com que o peso do corpo fique sustentado por uma pequena área de pele, causando desconforto e microlesões.
Para os gatos, o gesto é interpretado como ataque, lembrando conflitos entre felinos.
O argumento de que é como as mães carregam filhotes não se aplica a gatos adultos, pois a musculatura e peso mudam com o crescimento.
Gatos adultos podem reagir com fuga, tensão ou agressividade quando segurados pelo cangote.
Estudos mostram que contenções físicas bruscas aumentam cortisol, hormônio do estresse, nos gatos.
Métodos modernos incluem criar ambiente tranquilo, usar toalhas ou mantas, permitir esconderijos e evitar cheiros fortes.
Em casos delicados, a sedação controlada é mais humanizada e menos estressante que contenção bruta.
Respeitar os limites do gato fortalece confiança, reduz medo e promove cuidado seguro e humanizado.
