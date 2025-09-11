3 plantas que atraem escorpiões e exigem cuidado no jardim de casa

Plantas não afastam escorpiões, mas podem servir de esconderijo perigoso.

O mito de "plantas repelentes" é falso: o risco está nos abrigos criados por algumas espécies.

Bromélias oferecem microambientes úmidos e escuros ideais para escorpiões.

O Tityus neglectus usa bromélias como abrigo, rota de fuga e consegue até submergir na água.

Palmeiras-leque mexicanas acumulam folhas secas que atraem ratos, cobras e escorpiões.

Touceiras densas, trepadeiras em muros e pilhas de folhas secas aumentam os riscos.

A prevenção inclui manejo regular, limpeza, retirada de folhas secas e ventilação do jardim.

O Instituto Butantan recomenda manter quintais limpos, vedar frestas e instalar telas.

Em caso de picada, lavar o local e procurar atendimento médico imediato é essencial.

Publicado em 11 de setembro de 2025.

