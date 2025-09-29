Escondidinho é prato fácil de fazer e oferece receitas variadas

Escondidinho é uma comfort food clássica, combinando purê, recheio e queijo gratinado.
Tubérculos como batata e cará são ideais para purê, assim como raízes tuberosas como cenoura, mandioca e batata-doce.
Frutos e vegetais como abóbora, couve-flor e brócolis também podem ser usados no preparo.
Batata é coringa: sabor neutro, boa consistência e combina com carne moída, frango e calabresa.
Abóbora tem sabor adocicado, rica em fibras e betacarotenos, harmonizando com carnes vermelhas.
Mandioca é base do famoso escondidinho nordestino com carne-seca, queijo coalho e manteiga de garrafa.
Mandioquinha tem sabor delicado e combina bem com frango e recheios de verduras.
Dá para ousar misturando purês de cenoura, ervilha, cogumelos e outros legumes para mais cor e sabor.
Queijos ideais para gratinar são mussarela e queijo coalho; já os brancos devem ser evitados.
