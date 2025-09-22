Receita fácil de escondidinho de frango para fazer em minutos e variar o cardápio

O escondidinho é uma clássica comfort food, com purê, recheio e queijo gratinado.

Pode ser feito em várias versões, como carne-seca, peixe ou frango.

A receita sugerida é de escondidinho de frango, ideal para variar o cardápio.

Ingredientes principais: mandioca cozida, leite, manteiga, frango desfiado, tomate, cebola e alho.

Temperos incluem sal, pimenta-do-reino e salsinha picada.

O purê é feito com mandioca amassada, leite e manteiga em fogo baixo.

O recheio leva frango refogado com cebola, alho, tomate e temperos.

Na montagem, alterna-se camadas de purê e recheio em uma travessa.

Finalização: queijo ralado por cima e forno até gratinar por 10 a 15 minutos.

