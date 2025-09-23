Escondidinho de frango é receita fácil para variar o cardápio; experimente

O escondidinho é uma clássica comfort food que conquista pelo sabor e pela combinação de purê, recheio e queijo.

UOL

Pode ser preparado em várias versões, da carne-seca à tilápia, mas hoje o destaque é o de frango.

Divulgação

A receita é prática e ótima para variar o cardápio do dia a dia.

Divulgação

Os ingredientes incluem mandioca, leite, manteiga, frango desfiado, tomate, cebola, alho, salsinha e parmesão.

Fernando Moraes/UOL

O purê é feito amassando a mandioca e misturando ao leite e à manteiga em fogo baixo.

Arquivo pessoal

O recheio leva frango desfiado refogado com alho, cebola, tomate, sal, pimenta e salsinha.

Getty Images/iStockphoto

A montagem começa com uma camada de purê, seguida do frango e depois outra camada de purê.

Marcelo Resende/UOL

A finalização é feita com parmesão ralado polvilhado sobre o prato.

Getty Images

Leve ao forno por 10 a 15 minutos para gratinar e servir bem quentinho.

Marcelo Resende/UOL

Reprodução TV UOL
Publicado em 23 de setembro de 2025.

