Escondidinho de frango é receita fácil para variar o cardápio; experimente

O escondidinho é uma clássica comfort food que conquista pelo sabor e pela combinação de purê, recheio e queijo.
Pode ser preparado em várias versões, da carne-seca à tilápia, mas hoje o destaque é o de frango.
A receita é prática e ótima para variar o cardápio do dia a dia.
Os ingredientes incluem mandioca, leite, manteiga, frango desfiado, tomate, cebola, alho, salsinha e parmesão.
O purê é feito amassando a mandioca e misturando ao leite e à manteiga em fogo baixo.
O recheio leva frango desfiado refogado com alho, cebola, tomate, sal, pimenta e salsinha.
A montagem começa com uma camada de purê, seguida do frango e depois outra camada de purê.
A finalização é feita com parmesão ralado polvilhado sobre o prato.
Leve ao forno por 10 a 15 minutos para gratinar e servir bem quentinho.
