Receita simples de empanada de carne muito fácil de reproduzir

Aline Alves defende comida de verdade para crianças, inspirada no que sua avó preparava.
Critica a pressão sobre pais e a publicidade de ultraprocessados.
Criou a empanada "brachilena", unindo vivências do Brasil e do Chile.
Massa leva farinha, água, sal e gordura; recheio de carne inclui cebola, azeitona e temperos.
Segredo do preparo está em fechar bem a borda e pincelar gema com leite para dourar.
Receita permite recheios variados, inclusive doces como geleia e doce de leite.
FotografiaBasica/Getty Images
Aline usa corantes naturais, como beterraba, cúrcuma e espinafre, para colorir a massa.
Memórias da avó e da mãe marcaram sua relação com a cozinha desde a infância.
No Brasil, mantém o projeto "Cozinha de Infância", incentivando autonomia com comida real.
Para saber mais e conferir a receita, acesse Nossa.