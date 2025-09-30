Receita simples de empanada de carne muito fácil de reproduzir

Aline Alves defende comida de verdade para crianças, inspirada no que sua avó preparava.

Critica a pressão sobre pais e a publicidade de ultraprocessados.

Criou a empanada "brachilena", unindo vivências do Brasil e do Chile.

Massa leva farinha, água, sal e gordura; recheio de carne inclui cebola, azeitona e temperos.

Segredo do preparo está em fechar bem a borda e pincelar gema com leite para dourar.

Receita permite recheios variados, inclusive doces como geleia e doce de leite.

Aline usa corantes naturais, como beterraba, cúrcuma e espinafre, para colorir a massa.

Memórias da avó e da mãe marcaram sua relação com a cozinha desde a infância.

No Brasil, mantém o projeto "Cozinha de Infância", incentivando autonomia com comida real.

Publicado em 30 de setembro de 2025.

