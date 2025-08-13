Dormir com seu cachorro ou gato faz mal? Veja benefícios, riscos e quando dizer não

Dormir com cães ou gatos pode oferecer conforto, segurança e fortalecer vínculos, mas também traz cuidados importantes; essa prática é cada vez mais comum em lares e pode impactar o bem-estar de tutor e pet;

Getty Images/iStockphoto

O contato noturno ajuda a reduzir estresse, aliviar ansiedade e amenizar sintomas de depressão, tornando a convivência mais próxima e afetuosa.

Getty Images/iStockphoto

O pet se sente incluído na rotina familiar, e para alguns tutores esse é o momento de maior proximidade no dia.

Thinkstock

Há risco de desenvolver dependência emocional, com o animal só conseguindo descansar ao lado do tutor, o que pode causar ansiedade de separação;

iStock

Movimentos, ruídos e a preocupação em não machucar o pet podem interromper o sono e favorecer insônia;

Getty Images

Animais saudáveis ainda podem transmitir parasitas e doenças, exigindo vermifugação, antipulgas e acompanhamento veterinário;

Getty Images

Banhos, escovação e corte de unhas regulares ajudam a manter a higiene, assim como a limpeza frequente da cama e roupas de cama;

Getty Images/iStockphoto

Ambientes devem ter proteção para evitar quedas, especialmente para animais pequenos, idosos ou com mobilidade reduzida;

iStock

A decisão deve ser equilibrada, garantindo que a prática seja saudável, higiênica e não prejudique o descanso de nenhum dos dois.

iStock

iStock
Publicado em 13 de agosto de 2025.

