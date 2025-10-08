Receita de bolo de pamonha de liquidificador simples e rápida de reproduzir

O milho é o ingrediente mais tradicional das festas juninas e base de diversas receitas queridas, como a pamonha.

A pamonha pode ganhar novas versões, e uma delas é o bolo de pamonha ensinado por Pedro de Bem no programa 'Na Cozinha'

A preparação começa debulhando o milho, que pode ser feito com faca ou com um debulhador, disponível em lojas online.

O uso do debulhador facilita o processo e torna o preparo mais rápido e prático.

A receita é simples e quase toda feita no liquidificador, o que reduz o tempo de preparo.

Depois de bater os ingredientes, a massa vai direto para a forma e em seguida para o forno.

O ponto ideal do bolo é quando o palito de dente sai seco após ser espetado na massa.

Para conferir todos os ingredientes e o passo a passo da receita, acesse Nossa.

Publicado em 08 de outubro de 2025.

