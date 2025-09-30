Receita fácil de kafta simples de reproduzir em minutos

Kafta é um prato típico do Oriente Médio feito com carne temperada de boi, porco ou cordeiro.

Pode ser servido em formato de almôndegas ou espetos, agradando especialmente aos carnívoros.

O prato inspirou versões semelhantes na Grécia, nos Bálcãs e na Índia, cada qual com temperos e acompanhamentos próprios.

No Brasil, chegou com a imigração árabe e se popularizou junto com esfirras e quibes.

Pode ser grelhada ou assada, servida no prato ou em sanduíches como kebabs e giros.

É versátil e combina bem com diferentes modos de preparo e acompanhamentos.

Receita simples e sabor marcante fazem da kafta uma das delícias mais amadas da culinária árabe.

Publicado em 30 de setembro de 2025.

