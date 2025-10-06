Receita simples de cuscuz recheado fácil de reproduzir

O cuscuz, feito de farinha de milho flocada, é um prato típico do Nordeste que combina com qualquer época do ano, especialmente com as festas juninas.
Para Any Cabral, de São Luís do Maranhão, o cuscuz sempre foi presença garantida no café da manhã da infância, antes mesmo do pão francês virar costume.
É essencial hidratar o flocão com água antes do preparo para que o cuscuz não fique duro e seco.
O prato é versátil e pode ser recheado facilmente: basta intercalar o flocão hidratado com o recheio na cuscuzeira.
Entre os recheios salgados mais populares estão o queijo muçarela e a linguiça refogada em pedaços pequenos.
Também é possível preparar versões doces, substituindo o sal por açúcar e adicionando coco ralado ao flocão.
O cuscuz doce pode ser servido com leite de vaca ou de coco, quente ou frio, para deixar o prato mais cremoso.
Any, técnica de enfermagem, criou em 2015 o perfil 'Casa da Any' no Instagram para compartilhar receitas e dicas de cozinha com seus quase 50 mil seguidores.
Além de pratos nordestinos, ela posta receitas inspiradas em redes como Pinterest e TikTok, sempre com ajuda do filho nas criações.
Para saber mais, acesse Nossa.