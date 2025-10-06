Cróton: fácil de cuidar, é a planta ideal para iniciantes e super ocupados

Cróton é uma planta ornamental famosa pelas folhagens coloridas em tons de vermelho, laranja e amarelo, que dão vida aos ambientes.

Versátil, pode ser cultivada em vasos ou canteiros, em ambientes internos e externos.

Resistente e de fácil cultivo, exige cuidados simples com rega e adubação, ideal para iniciantes ou quem tem rotina corrida.

Regas: uma vez por semana em ambientes internos; duas a três vezes por semana em externos. Adubação: húmus, bokashi ou esterco a cada três meses, NPK 10.10.10 a cada dois meses.

Em casa, deve receber meia-sombra, com algumas horas de luz direta; vasos plásticos são preferíveis, mas barro ou cerâmica impermeabilizados também funcionam.

Cróton é tóxico e deve ser mantido longe de crianças e animais domésticos.

Ideal para paisagismo, podendo ser usado em vasos, jardineiras ou canteiros, agregando cor e ornamentalidade a projetos residenciais e comerciais.

Suscetível a cochonilhas; prevenção inclui inspeção regular, cultivo em local bem iluminado, rega e adubação adequadas.

Controle de pragas: aplicar óleo de neem ou inseticida caseiro (água, detergente e vinagre) semanalmente por quatro semanas até eliminar a infestação.

Publicado em 06 de outubro de 2025.

